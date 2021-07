"Harry Potter"-Autorin erhält Morddrohungen

Die magische Welt von „Harry Potter“ ist hinter den Kulissen teils ziemlich toxisch, wie Fans bereits öfter schon erfahren mussten. Schon hinter den Kulissen der Filmreihe zu den Büchern gab es eine Menge Drama: So musste ein „Harry Potter“-Star rassistische Angriffe über sich ergehen lassen – und durfte damit zu Zeiten des Drehs noch nicht einmal an die Öffentlichkeit! Die Welt von „Harry Potter“ ist eine Welt voller wundersamer Kreaturen und Menschen, die alle ihren Platz in der Gesellschaft zu haben scheinen. Damit war die Reihe auch für LGBTQ+-Menschen, wie unter anderem Trans* Menschen, ein wundervoller und sicherer Ort, wo sie sich aufgenommen fühlten. Bis Autorin J.K. Rowling durch ihre Hasskommentare auf Twitter ziemlich deutlich machte, was sie von Trans* Menschen – insbesondere jenen, die sich als Frau definieren – wirklich hielt. Nämlich sehr wenig. Mit ihren transphoben Kommentaren hat sie damals sehr viel negative Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Nun meldet sich die Autorin erneut zu dem Thema zu Wort!

"Harry Potter": Diese 9 Darsteller*innen HASSTEN es am Set

J.K. Rowling schreibt über Morddrohungen

Vor kurzem veröffentlichte Rowling einen Tweet, in dem sie die schottische Autorin Milli Hill verteidigte. Diese stand unter Kritik, weil sie in ihrem Buch über geburtshilfliche Gewalt Trans* Menschen außer Acht ließ. Das führte dazu, dass die Debatte um Rowlings transphoben Kommentare erneut entfachte, was die Autorin zu einem Statement brachte, das erneut einige Kritik nach sich zog! Sie sei von „hunderten von Trans* Aktivist*innen bedroht“ worden, die sie „verprügeln, vergewaltigen, ermorden und zerbomben“ wollen würden. „Ich habe erkannt, dass diese Bewegung also keinerlei Risiko für Frauen darstellt“, schreibt die Autorin in einem augenscheinlich ironischen Ton. Die Reaktionen der anderen Twitter-User*innen ließen nicht lange auf sich warten.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Vielleicht verstehst du also jetzt, wie sich eine Trans* Person fühlt“

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Eine Person antworte auf ihren Tweet: „Vielleicht verstehst du jetzt, wie sich eine Trans* Person fühlt, wenn sie so behandelt wird und sich regelmäßig Drohungen dieser Art anhören muss. Während dir wahrscheinlich nichts passieren wird, müssen Millionen von Trans* Menschen auf der ganzen Welt in einer Gesellschaft leben, in der Leute (wie du) zu diesem gewalttätigen Verhalten ermutigen.“ Ein*e andere*r User*in weist darauf hin, dass es sich nicht zwingend um Trans* Aktivist*innen handeln muss, die Rowling bedrohten. Es gehöre zu der Taktik rechtsextremer Menschen, sich mit falschen Trans*-Accounts auf Social Media zu verbreiten und Hass zu schüren. Auch andere bitten die Autorin, sich die Accounts der Menschen sehr genau anzuschauen, bevor sie mit ihren Anschuldigungen nur noch mehr Schaden für die Trans*-Community anrichtet. Viele verurteilen die verbalen Angriffe auf Rowling, geben aber auch zu bedenken, dass ihre Kommentare sehr viele Menschen verletzt haben und manche unter Umständen nun in ihre Richtung ausschlagen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->