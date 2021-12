"Harry Potter"-Horterin ist der krasseste Fan!

Die „Harry Potter“-Reunion steht endlich – 20 Jahre nach dem Erscheinen von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ – an und es gibt sogar schon das erste Foto!

Die Fans (uns eingeschlossen) sind absolut hyped für diesen großen Moment, den wir uns sogar hier in Deutschland ansehen können. Die „Harry Potter“-Reihe war für viele Menschen Teil ihrer Kindheit und bis heute darf sich die Buch- und Filmreihe über eine große Fanbase freuen. Von all diesen Fans dürfte allerdings einer der absolut größte sein: Tracey Nicol-Lewis. Die 47-jährige Engländerin besitzt nämlich die umfangreichste Sammlung an „Harry Potter“-Produkten, die man sich nur vorstellen kann. Unfassbare 6.300 Gegenstände hat der Fan über die Jahre angesammelt. 😨

Darum sammelt sie so viele „Harry Potter“-Dinge

Der Grund für ihre enorme Sammlung ist ein unfassbar trauriger: Begann ihre Leidenschaft noch sehr klein (sie kaufte sich einen Schokoladen-Frosch, kurz nachdem sie „Harry Potter und der Stein der Weisen gesehen hatte), eskalierte die Sammel-Sucht mit dem Tod ihres Ehemanns im Jahr 2005. Kurz vorher hatte er für sie „Harry Potter und der Feuerkelch“ vorbestellt. Sie sah es als letztes Geschenk, das er für sie hatte. „Deswegen wurde meine Sammlung so wahnsinnig groß, denke ich“, erzählt er Fan im Interview mit Fox News. Letztes Jahr heiratete sie erneut – natürlich „Harry Potter“-gerecht in den Gryffindor-Farben Rot und Gold. Mit ihrer Sammlung hat der Fan sogar einen Weltrekord gebrochen – dazu beglückwünschen wir mal. 😊

