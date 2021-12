"Harry Potter": Jetzt gibt es das erste Foto!

"Harry Potter"-Wiedersehen: Das erste Foto vom Hogwarts-Set

Emma Watson hat das große Geheimnis gelüftet: Es wird ein großes "Harry Potter"-Wiedersehen geben! Ein Fan-Event, bei dem alle Stars der Filme wieder in Hogwarts zusammenkommen und in Erinnerungen schwelgen.

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von "Harry Potter und der Stein der Weisen" hat HBO leider keinen neuen Film auf die Beine gestellt, aber eine Reunion in die Wege geleitet, mit spannenden Interviews und Highlights aus den Filmen. Mittlerweile gibt es für die "Harry Potter"-Reunion auch einen Starttermin in Deutschland. Jetzt gibt es endlich das erste Bild von Set und OMG – Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint sitzen wieder zusammen im Gemeinschaftsraum von Gryffindor.

"Harry Potter"-Comeback: Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint wieder zusammen

"Als wären sie nie weg gewesen", lautet die Caption unter dem Bild von Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint im Gemeinschaftsraum der Gryffindors. "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" soll an Neujahr Premiere feiern, dann sehen wir endlich Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley wieder zusammen.

Das magische Trio vereint! Man merkt: Wir sind ein kleines bisschen hyped. Aber kein Wunder, schließlich ist es eine halbe Ewigkeit her, dass man die drei Zauberlehrlinge zusammen vor der Kamera gesehen hat. Trotzdem versicherte Emma Watson auf Instagram, dass ihre Verbindung immer eine ganz besondere war: "Ich schaue meine Cast-Mitglieder an und bin sehr stolz darauf, was aus jedem einzelnen geworden ist. Ich bin stolz darauf, dass wir freundlich zueinander sind, uns gegenseitig unterstützen und etwas Bedeutendes erschaffen haben." So cute. 🥺

