"Harry Potter": Hier läuft der neue Film in Deutschland

"Harry Potter"-Wiedersehen: Start-Termin für Deutschland bekannt

Erst vor kurzem hat Emma Watson das große Geheimnis gelüftet: Ein neuer "Harry Potter"-Film wird kommen. Zum 20. Jubiläum von "Harry Potter und der Stein der Weisen" treffen sich die Stars der Filme zum ersten Mal in Hogwarts wieder – und es sind wirklich ALLE da!

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Tom Felton, Matthew Lewis und viele mehr werden in "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" dabei sein. Jetzt endlich ist auch klar, wo wir das "Harry Potter"-Wiedersehen in Deutschland gucken können: Am 1. Januar 2022 wird "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" und "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" in Deutschland und Österreich bei Sky und Sky Ticket zu sehen sein.

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" an Neujahr auf Sky und Sky Ticket zu sehen!

Das "Harry Potter"-Wiedersehen wird von HBO umgesetzt, da es hier noch keinen Streamingdienst der Firma gibt, war lange unklar, wer sich die Rechte sichern wird und ob wir "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" auch wie der Rest der Welt schon am 1. Januar 2022 sehen können. Neujahr ist gerettet Leute!

Jetzt wisst ihr ja auch, was ihr euch zu Weihnachten wünschen könnt. Entweder das Sky-Abo oder Sky Ticket kann man sieben Tage kostenlos testen und das "Entertainment + Cinema"-Paket kostet 14,98 € im Monat und kann auch monatlich gekündigt werden. Bei dem "Harry Potter"-Wiedersehen handelt es sich jedoch mehr um ein Fan-Event, als um einen neuen Film. Es soll eine Zeitreise zu den Highlights der "Harry Potter"-Filme werden und es wird viele spannende Interviews geben. Ab Januar wird es auf Sky auch alle acht "Harry Potter"-Teile geben, das bedeutet, dass ihr gleich nach dem Wiedersehen einen Film-Marathon starten könnt.

