Emma Watson lüftet Geheimnis: neuer "Harry Potter" Film kommt

Neuer "Harry Potter" Film: Emma Watson bestätigt Wiedersehen

Willkommen zurück in Hogwarts! Kein Witz, bald könnt ihr die magische "Harry Potter"-Titelmusik wieder hören, denn eine Reunion zum 20. Jubiläum von "Harry Potter und der Stein der Weisen" wurde kürzlich von Emma Watson in einem emotionalen Post auf Instagram bestätigt.

Schon länger wird von Reunion-Plänen gemunkelt, denn es ging um sehr viel Geld, jetzt scheint jedoch alles geklärt zu sein. Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint werden zum ersten Mal seit Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Das Wiedersehen soll am 1. Januar 2022 auf dem amerikanischen Streaming-Dienst HBO-Max laufen. Ein internationaler Start soll noch angekündigt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

"Harry Potter"-Reunion: Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint zum ersten Mal wieder zusammen vor der Kamera

Neben Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint werden natürlich noch viele weitere "Harry Potter"-Stars am Start sein. Schauspieler*innen Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Tom Felton (Draco Malfoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Evanna Lynch (Luna Lovegood) und Ian Hart (Quirinius Quirrell).

Das erwartet euch in "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts"

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" soll der erfolgreichen "Friends-Reunion" ähneln. Das Wiedersehen wird in den "Harry Potter"-Studios in London stattfinden und bekannte Sets besuchen, wo die Film-Stars berühmte Szenen nachspielen. Natürlich wird es auch Interviews und Talk-Runden geben. Es ist das erste Mal, dass Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint seit "Harry Potter" zusammen vor der Kamera stehen, deshalb sind Fans ganz aus dem Häuschen – wir können uns auch kaum halten! 😭 Es gibt sogar schon einen ersten Trailer, der zwar nur aus alten Szenen bringt, aber Fan-Herzen höher schlagen lässt. Emma Watson schreibt dazu: "Ich musste den Zeitumkehrer noch einmal dafür auspacken", und zum Glück hat sie es getan!

