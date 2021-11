"Harry Potter"-Reunion: Jetzt geht es ums Geld!

"Harry Potter"-Reunion geplant: Neuer Film als Reunion-Special geplant

Eine "Harry Potter"-Reunion noch diesen Monat?! DAS IST KEINE ÜBUNG, wir meinen es wirklich ernst. Es könnte einen neuen "Harry Potter"-Film geben, es geht jetzt nur noch ums Geld.

Seit Jahren hoffen Fans darauf, dass sich Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grind und Co. noch einmal zusammen vor der Kamera blicken lassen. Jetzt könnte es passieren. Aktuell wird nämlich auf Hochtouren an einem "Harry Potter" Reunion-Special gearbeitet. Es soll quasi die "Hogwarts"-Version der "Friends"-Reunion sein, die extrem erfolgreich war. Alles zur Feier des 20. Jubiläums von "Harry Potter und der Stein der Weisen". Alle Hauptdarsteller*innen sollen kontaktiert worden sein – jetzt geht es nur noch ums Geld.

"Harry Potter"-Reunion: Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint bekommen viel Geld geboten

Die ganze Welt wartet auf eine "Harry Potter"-Reunion. Kein Wunder, dass da viel Geld im Spiel ist. Daniel, Emma und Rupert soll eine Menge für die Reunion geboten worden sein. Die Dreharbeiten zu dem "Harry Potter" Reunion-Special sollen, wenn alles klappt und alle zusagen, noch diesen Monat in den Warner Brothers Studio in London stattfinden.

Ein*e Insider*in verriet gegenüber "The Sun": "Es wäre großartig, wenn man das umsetzen könnte und es wurde sehr viel Geld geboten, um den Cast zusammenzubringen. Viele der Schauspieler*innen haben sich entwickelt, aber die Filme haben sie zu Superstars gemacht. Sie haben alle viele schöne Erinnerungen an ihre Zeit zusammen am Set. Jede*r hofft darauf, dass es klappt." Und wie könnte so ein neunter Film aussehen? In der "Harry Potter"-Reunion soll der Cast die berühmtesten Szenen der Filme nachstellen, inklusive des Balls oder dem Betreten des Hogwarts Express. Jetzt heißt es also nur Daumen drücken, dass auch Harry, Hermine und Ron Lust darauf haben, ihre Fans glücklich zu machen.