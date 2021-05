Friends: Erster Trailer zur Reunion-Serie begeistert Fans

"Friends" ist eine der erfolgreichsten US-Sitcoms aller Zeiten. Obwohl die Sitcom bereits in den Jahren 1994 bis 2004 produziert wurde, ist sie bis heute noch sehr beliebt und kann unter anderem über Netflix gestreamt werden. Aufgrund der großen Fanbase wird nun ein Comeback gefeiert. „Friends: The Reunion“ – so soll die einmalige Folge heißen.

„Friends“ Comeback: Wann und wo streamen?

Die Kultserie begeisterte Millionen Zuschauer. Nach zehn Jahren und zehn absolut erfolgreichen Jahren endete die beliebte Sitcom im Jahr 2004. Nun wurde bereits für Februar vergangenen Jahres das große Wiedersehen geplant, wo alle Hauptdarsteller nochmals einen spektakulären Auftritt haben und die Zeit bei „Friends“ Revue passieren lassen. Die Gerüchteküche, ob die Megaserie „Friends“ wirklich zurückkommt, ist somit offiziell bestätigt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Termin jedoch nicht eingehalten werden, weswegen es auf den 27. Mai 2021 verschoben wurde. Ausgestrahlt wird die Sitcom auf HBO Max, ein Streaming-Dienstleister in den Vereinigten Staaten. Leider gibt es keine kostenlose Testversion, weswegen man entweder ein Abonnement abschließen oder, wenn bereits vorhanden, das HBO-Abo um Max erweitern muss. Einen Einblick in die bald erscheinende Folge kann sich jedoch jedermann frei zugänglich anschauen, denn der passende Trailer zur Ausstrahlung ist bereits auf YouTube vorhanden.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Friends: Das erwartet Euch in der neuen Folge

Die berühmten Friends Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler und Ross sind zurück! Die Friends sind wahre Freunde, sei es hinter den Kulissen oder vor der Kamera, die Serie hat sie zusammengeschweißt. Nun steht ein großes Comeback an – nach ganzen 17 Jahren! Was uns jedoch genau erwartet, bleibt geheim. Was bisher allerdings schon feststeht ist, dass es kein Wiedersehen zwischen den Charakteren in Skripten geben wird. Die Schauspieler treten also als sie selbst auf, so wie sie sind und nicht mit Rollenvergabe. "Es gibt kein Drehbuch, wir haben keinen Charakter. Wir sind alle wir selbst, die echten Leute", so David Schwimmer (Ross). Ein kleines Anspiel macht der Schauspieler hingegen darauf, dass es einen Abschnitt geben wird, wo sie alle etwas lesen – mehr möchte er nicht verraten. Es bleibt also spannend, was in der Folge auf uns zukommt. Kult wird es aber allemal! Nicht nur der berühmten Sitcom wegen, sondern ebenso, weil die Show genau dort stattfinden wird, wo ab der zweiten Staffel von „Friends“ vor einem Live-Publikum drehte, der Warner Bros.-Bühne in Burbank. Die Fanbase kann es kaum noch erwarten!

Das sind die coolsten Reunion-Fotos

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->