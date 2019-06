„Friends“: Kommt die Mega-Serie bald zurück?

Der mega Erfolg von „Friends“

In den 90ern und 2000ern war es DIE angesagte Serie … die Rede ist natürlich von „Friends“! Die Sitcom dreht sich rund um die sechs Freunde Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey und Chandler, die alle in New York leben und dort Liebe, Trennungen, Erfolge, Niederlagen und einfach alle Erlebnisse miteinander teilen. Die „Friends“-Darsteller spielten sich während 10 Staffeln in die Herzen der Zuschauer und machten die Serie dadurch zu einem mega Erfolg! Ein anderer Hit aus den 90s war "Beverly Hills 90210" und auch davon gibt es bald eine Comeback-Serie ...

Comeback von „Friends“?

Unglaublich, aber wahr: die Erfolgsserie feierte schon vor 25 Jahren Premiere! Da ist es natürlich klar, dass viele Fans seit langem auf ein Comeback hoffen und Hauptdarstellerin Jennifer Aniston heißt die Gerüchte jetzt noch weiter an. In einem Interview sagte sie über eine mögliche Rückkehr der Mega-Serie: „Ich würde es tun. Die Mädels würden es tun. Und die Jungs würden es tun.“ Mit Mädels und Jungs meint sie natürlich die anderen Stars der Sitcom Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer. Na wenn keiner was dagegen hat, dann steht einem Comeback von „Friends“ ja nichts mehr im Weg!

