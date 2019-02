„Beverly Hills 90210“: Comeback-Serie geplant!

„Beverly Hills 90210“: Der Serien-Hit

Sie ist DIE Kult-Serie aus den 90ern! Auf ganzen 10 Staffeln wurde in „Beverly Hills 90210“ die Geschichte von Brenda, Dylan, Kelly, Brandon & Co. erzählt, die in der angesagten Gegend Beverly Hills in Los Angeles wohnen. Die Erfolgsserie rund um Liebe und Drama machte die Hauptdarsteller zu absoluten Megastars und ist immer noch ein Alltime-Favourite für alle Fans.

Das „Beverly Hills 90210“-Comeback!

Genau die dürfte jetzt eine Nachricht komplett aus dem Häuschen bringen, denn: Es wird ein Comeback der Serie geben! Nachdem mit „Melrose Place“ und „90210“ bereits zwei Ableger produziert wurden, soll bald endlicher ein klassischer Reboot mit dem originalen Cast kommen! Tori Spelling aka Donna Martin verriet: „Es ist bestätigt. Wir machen ein neues `90210´!“ Die Serie soll wohl eine Mischung aus drehbuchbasierter Show und „Behind the Scenes“-Material werden. „Fans werden angenehm überrascht sein. Jeder soll eine überspitzte Version von sich selbst spielen.“, erzählt Tori weiter.

Wer vielleicht nicht dabei ist…

Angeblich haben bisher (fast) alle Darsteller des originalen Cast zugesagt. Sogar Luke Perry wird trotz der „Riverdale“-Dreharbeiten versuchen, bei möglichst vielen Episoden dabei zu sein, sagt Tori. Doch Eine hat sich noch nicht zurückgemeldet: Shannen Doherty. Kein Wunder, schließlich verließ die Schauspielerin am Ende der 4. Staffel die Serie, weil es einige Spannungen mit den anderen Darstellern gab. Doch Tori Spelling beteuert trotzdem: „Wir würden sie gerne dabeihaben.“ Bleibt zu hoffen, dass sich Shannen doch noch einen Ruck gibt, aber so oder so: Dieses Comeback wird bestimmt ein Hit!

