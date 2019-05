Friends forever: So zeigst du deiner BFF, wie lieb du sie hast!

Liebe ist nicht oberflächlich

Im Rahmen der Kampagne GiRLS support GiRLS (unserer gemein­samen Aktion mit Instagram für mehr Zusammenhalt unter Mädchen) fragten wir über 1.300 Mädchen: Was ist die größte Stärke deiner BFF? 80 % gaben an, dass man mit ihr Spaß haben kann. 77 %, dass man ihr vertrauen kann. 72 %, dass sie sympathisch sei. Diese tollen Ergebnisse zeigen: Für euch zählen die inneren Werte! Richtig so, denn Liebe – wozu eine gute Freundschaft natürlich gehört – sollte nie oberflächlich sein. Trotzdem: Für viele von euch ist die BFF aber nicht nur innerlich schön, sondern auch äußerlic! Etwa 60 % der befragten Mädchen gaben an, ihre BFF total hübsch zu finden.

Selbstbewusstsein ist der Schlüssel

Was nicht dazu passt ist: Nur 29 % der Mädchen aus der Umfrage sagten über sich SELBST, dass sie sich hübsch finden. Warum nur so wenige? Warum zweifelt ihr so an euch selbst? Sollte sich nicht jedes Mädchen hübsch finden?! Und jetzt kommst DU ins Spiel! Findest du nicht auch, dass deine beste Freundin viel selbstbewusster sein sollte? Dann supporte sie. Wenn du mitbekommst, dass sie ­unglücklich ist, weil sie sich dick fühlt, sich nicht hübsch findet oder weil sie sich nicht die teuersten, angeblich coolen Klamotten leisten kann – dann coach sie. Sag ihr, wie schön sie ist. Zähl alle Dinge an ihr auf, die sie so toll machen. Sag ihr, dass sie der lustigste, liebevollste, coolste Mensch ist, den du kennst. Sag auch, dass sie wunderschön ist, genau so, wie sie ist. Sag ihr das, wenn ihr zusammen abhängt, oder schreib ihr einen schönen Kommentar bei Insta – sie wird sich bestimmt freuen! Und das Beste daran: So etwas ist mega gut für das Selbstbewusstsein!

Unterstützt euch gegenseitig

Zu zweit schafft ihr alles. Ihr seid die stärkste Gang, die es gibt! Doch vor allem in super guten Freundschaften vergessen wir manchmal, uns zu sagen, wie froh wir sind, einander zu haben. Wir verstehen uns ja auch ohne Worte … Aber Worte sind wichtig und sollten aus­gesprochen werden. Also: Achtet darauf, dass ihr immer wieder sagt und zeigt, wie schön es ist, dass ihr euch gefunden habt. Und sagt euch auch, was ihr aneinander so schätzt und was ihr toll findet. Dann wird eure Freundschaft noch stärker!

