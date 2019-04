Horoskop: Das große Freundschafts-Orakel!

Dein Geburtsmonat verrät echte jede Menge spannender Sachen rund ums Horoskop. Was er auch verrät, woran du bisher vielleicht noch gar nicht gedacht hast, ist, wie du in Freundschaften tickst...Dann kommt hier das perfekte Orakel für dich!

Januar

Clique hin oder her - du brauchst ab und zu Zeit für dich selbst. Was dich total nervt: Leute, die dir in etwas hineinreden wollen.

Tipp: Hör ab und zu auf deine Freunde, dafür sind sie da!

Februar

Du bist super einfühlsam und weißt sofort, wenn jemand Deine Hilfe braucht. Dann bist Du mit Deiner offenen Art für Deine Freunde da.

Tipp: Stell Deine eigenen Bedürfnisse nicht immer hinten an.

März

Egal mit wem du abhängst - du sorgst immer für gute Laune. Mit deinem Mega-Charme wickelst du einfach alle um den kleinen Finger!

Tipp: Bei Kritik hört für Dich der Spaß auf. Werd offener dafür.

April

Wenn jemand aus deiner Clique eine Party organisiert, dann bist du es. Ruhig und gelassen, wie du bist, nimmst du jede Herausforderung an.

Tipp: Riskier doch auch mal ein spontanes Abenteuer!

Mai

Dir fällt es ganz schön schwer, dich unterzuordnen. Kein Wunder, wenn es zwischen dir und deinen Freunden manchmal knallt.

Tipp: Versuch, cool zu bleiben. Auch wenn dich etwas aufregt.

Juni

Dir ist es total wichtig, bei den anderen gut anzukommen. Streit kannst du überhaupt nicht ausstehen. Da machst du lieber Kompromisse.

Tipp: Sag ehrlich, wenn dir was nicht passt. Trau dich!

Juli

Du bist ein richtiger Allein-Unterhalter und teilst mit deinen Freunden jedes noch so unbedeutende Erlebnis. Das könnte nerven...

Tipp: Lass die anderen auch mal zu Wort kommen, okay?!

August

Puh! Du machst dir oft viel zu viele Gedanken über die anderen in deiner Clique und zweifelst manchmal sogar an ihrer Freundschaft!

Tipp: Bleib locker. Versuch, weniger misstrauisch zu sein.

September

Du bist da, wenn es in deiner Clique Stress gibt. Mit deiner ruhigen, verständnisvollen Art bringst du jedes Problem wieder in Ordnung.

Tipp: Lass dich nicht ausnutzen und sag, wenn es zu viel wird.

Oktober

Nach außen wirkst du super selbstbewusst und stark - dabei traust du Dich in Wahrheit oft nicht, über deine Sorgen zu sprechen.

Tipp: Überwind deinen Stolz - Deine Clique ist für dich da!

November

Du bist ein Sensibelchen und schnell beleidigt, wenn du dich angegriffen fühlst. Dann schaltest du auf Dauer-Schmoll-Modus.

Tipp: Vertrau deinen Freunden, sie meinen es nicht böse.

Dezember

Du weißt genau, was du willst, und bist für deine große Klappe berüchtigt: Wenn dir etwas oder jemand nicht passt, sagst du es!

Tipp: Ehrlichkeit ist super, aber verletz die anderen nicht.

