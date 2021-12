Lord Voldemort ist das reine Böse

„Harry Potter“ ist eine Buch- und Filmreihe, die auch über 20 Jahre nach dem ersten Kinofilm noch immer die Massen begeistert.

Aktuell freuen sich „Harry Potter“-Fans enorm über den neuen Film, der bald auch in Deutschland anlaufen wird. Die Filmreihe lebte von den enorm talentierten Schauspieler*innen, die die Figuren aus den Büchern von Autorin J.K. Rowling zum Leben erweckten. Besonders Ralph Fiennes, der in der Reihe den bösen Zauberer Lord Voldemort verkörperte, blieb vielen Zuschauer*innen in schauriger Erinnerung. Schließlich handelte es sich bei Voldemort um ein Monster in „Menschengestalt“ (wenn man noch von einem Menschen reden konnte), das lieber seine Seele durch Untaten zerriss, als sich dem Tod stellen zu wollen. Allein über die Untaten Lord Voldemorts im Laufe seines unnatürlichen Lebens könnte man eine eigene Buchreihe schreiben! Da wundert es, dass Darsteller Fiennes in einem Interview darüber sprach, dass auch bei einem Scheusal wie Voldemort etwas Gutes stecken würde …

Fiennes versuchte, sich mit Voldemort zu identifizieren

Es ist sicherlich für die wenigsten rationalen Menschen, die keine Psychopath*innen sind, sehr schwer, sich mit jemandem wie Voldemort zu identifizieren. Doch um in die Rolle zu schlüpfen musste Fiennes den Menschen hinter der Figur analysieren, wie er in einem Interview mit The Guardian verriet. „Der junge Voldemort war ein Waisenkind, dem jede Art von elterlicher Liebe oder Zuneigung verwehrt blieb“, so der Schauspieler. Er sei also „von klein auf eine isolierte Figur“ gewesen. Der Darsteller sei überzeugt davon, dass es in jedem Menschen zumindest die Möglichkeit des Guten geben müsse. „Es könnte in ihm zerstört, verdrängt, unterdrückt oder verzerrt worden sein.“ Fiennes betonte, dass er Voldemorts Einsamkeit auf eine gewisse Weise verstehen könne: „Ihm geht es nur darum, Macht zu erlangen und andere Leute zu kontrollieren und zu manipulieren."

