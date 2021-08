„Harry Potter“-Witze – die 30 besten

Seit die „Harry Potter“-Reihe in die Kinos kam, ist eine Menge passiert: Der Schauspieler von Onkel Vernon machte sich für den Brexit stark, eine Darstellerin ging mit Rassismus-Vorwürfen an die Öffentlichkeit, Dumbledore wurde als schwul geoutet, ein anderer Film-Darsteller schämt sich für seine Rolle und J.K. Rowling hat sich mehrfach als transphob bewiesen – herrje! Da haben sich ziemlich viele ernste Themen angesammelt – Grund genug für uns, mal wieder die witzige Seite der „Harry Potter“-Reihe hervorzuheben! Wir wissen ja, wie das manchmal so mit spontanen Witzen ist, deswegen haben wir hier für dich die 30 besten „Harry Potter“-Witze gesammelt. Viel Spaß 😅

Harry Potter-Horoskop: Dieser Hogwarts-Schüler passt zu deinem Sternzeichen

Die witzigsten „Harry Potter“-Sprüche

Nur das: Harry Potter nutzt den UNSICHTBARKEITSUMHANG, um in die verbotene Abteilung einer BÜCHEREI zu gehen.

„Warum braucht Harry Potter eigentlich eine Brille, gibt’s keinen Zauberspruch, um seine Augen zu reparieren?“

„Wie konnten Harry Potter und die anderen Jungs bequem auf einem Besen sitzen? Wurden ihre Hoden zu einer Seite gedrückt oder gibt es einen Zauberspruch, wie „Penus deletus“ , um ihren Kram kurz zu verstecken?“

, um ihren Kram kurz zu verstecken?“ Welches Müsli feiern Zauberer und Hexen am meisten? – Huffle Puffs!

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie verrückt bist du nach Harry Potter? – 9 ¾!

Was hat Harry Potter, was Voldemort nicht hat? – eine Nase!

Warum bevorzugt Voldemort Twitter über Facebook? Er hat keine Freunde, nur Follower!

Wie sorgen Todesser für einen frischen Atem? – Mit Dementos!

Wie viele Muggel brauch es, um eine Glühbirne reinzudrehen? – Einen. Es ist das einzige, wofür sie gut sind.

Wie viele Reinblüter brauch es, um eine Glühbirne reinzudrehen? – Was ist eine Glühbirne?

Wie viele Harry Potters brauch es, um eine Glühbirne reinzudrehen? – Nur einen, er steht da und die Welt dreht sich nur um ihn.

Hast du ein Avada Kedavra überlebt? Denn du bist zum Sterben schön!

Wie kannst du erkennen, ob jemand ein Reinblut ist? – Keine Sorge, sie werden es dir sagen.

Welches Buch feiert Bigfoot am meisten? – Hairy Potter!

Wie würdest du eine Show nennen, in der Sirius die Weasley-Geschwister adoptiert? – Orange Is the New Black

– Orange Is the New Black Roses are red, violets are blue … If you don’t like Harry Potter puns, something is Siriusly Ron with you!

Roses are red, violets are blue … I thought Voldemort was ugly and then I saw you.

Ein Zauberer geht in einen Pub und bestellt ein Vergessens-Trank. Er dreht sich zu der Hexe neben ihm und fragt: „Also, komme ich hier öfter her?“

Die witzigsten "Harry Potter"-Witze

Ron Weasley: „Ich muss alte Bücher nutzen.“

Harry Potter: „Wow.“

Ron: „Und alte, ranzige Kleidung tragen.“

Harry: „Richtig eklig, lol.“

Ron: „Wäre echt verrückt, wenn mein bester Freund einen Raum voller Gold hätte und mir vielleicht ein bisschen aushelfen könnte.“

Harry: „Ja, lmao, das wäre echt verrückt!“

Harry Potter: „Ich bin depressiv.“

Dumbledore: „Deine Eltern wurden getötet als du noch ein Baby warst, Cedric und dein Patenonkel wurden vor deinen Augen umgebracht und ein mörderischer Wahnsinniger versucht, dich umzubringen. Ich kann’s verstehen.“

Harry Potter: „Joa.“

Dumbledore: „Also, ich müsste dich bitten, eine tödliche Reise auf dich zu nehmen und Seelengefäße zu finden.“

Harry Potter: „Ich brauche eine Vaterfigur.“

Mr. Weasley: „Wie wäre es mit mir?“

Harry: „Niemand meldet sich jemals dafür.“

Mr. Weasley: „Ich glaube, ich –“

Harry: „Echt verrückt, dass mich niemand genug dafür liebt, lol.“

Harry Potter, 11 Jahre: „Warum hasst du die Weasleys so sehr? Sie wirken nett.“

Draco Malfoy: „Sie sind Blutsverräter! Ich wette, sie benutzen sogar Toiletten.“

Harry: „Ich … [Stimme bricht] … was?!“

Harry Potter, wenn er ein Vlogger wäre:

1. Ich habe meinen Professor getötet

2. WIE MAN EINEN BASILISKEN-ANGRIFF ÜBERLEBT (mit Tipps)

3. Mein Stalker wollte mich umbringen

4. Ich sah den Freund meines Crushes sterben?

5. Z.A.G.s vlog (ging schief!)

6. Girlfriend-Tag! (ft. Ginny Weasley)

7. ICH STARB + KAM ZURÜCK (kein Clickbait)

Wer ist da?

Du weißt schon.

Du weißt schon wer?

Genau! Avada Kedavra!

Der Barkeeper sagt: „Sorry, wir servieren keinen Zeitreisenden.“

Hermine geht in einen Pub mit ihrem Zeitumkehrer.

Ein blinder Zauberer geht in eine Bar, sucht sich einen Stuhl und setzt sich hin. Er fragt den Barkeeper ziemlich laut: „Hey, möchtest du einen Hufflepuff-Witz hören?“ Der Barkeeper antwortet: „Sir, ich möchte Sie nicht anlügen. Sie sprechen mit einem Hufflepuff, der Mann hinter ihnen ist Auror und ein Hufflepuff, die Frau rechts von Ihnen ist ein Duell-Champion von Hufflepuff und wir alle haben unsere Zauberstäbe gezogen. Möchten Sie wirklich weitersprechen?“ Der blinde Zauberer wird für einen Moment still, bevor er antwortet: „Nein, möchte ich nicht. Nicht, wenn ich den Witz dreimal erklären muss.“ 😂

„Harry Potter“-Fans so: „Ich will nach Hogwarts!“

„Narnia“-Fans so: „Ich will nach Narnia!“

„Tribute von Panem“-Fans so: „Muss nicht …“

Hermine wurde in der Toilette von einem Troll angegriffen.

Ginny wurde in der Toilette entführt.

Die maulende Myrte wurde in der Toilette umgebracht.

Die Moral der Geschichte? Geh niemals alleine auf Toilette!

Hermine: „Du bist ein toller Zauberer, wirklich!“

Harry: „Nicht so gut, wie du.“

Hermine: „Ich sagte ‚Zauberer‘, nicht ‚Hexe‘!“

Warum wurde Harry Potter in Dumbledores Büro geschickt?

Weil er im Unterricht geflucht hat.