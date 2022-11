"Harry Potter"-Geheimnisse: Heftiger Aufwand für diese Szene!

Eines muss man den Macher*innen von "Harry Potter" lassen: Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, um jedes Detail in den Filmen perfekt zu machen. Bestes Beispiel: Das Büro von Professor Umbridge in Hogwarts hat ein kleines Geheimnis. Im Vorfeld wurden über 40 Katzen zu einem Foto-Shooting geholt, um auf den Untersetzern in ihrem Büro zu sehen zu sein. Glückwunsch an die Person, die für die Vorbereitung dieser Szene zuständig war. War sicher ein flauschiger Tag!