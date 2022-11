"Harry Potter"-Geheimnisse: Diese Rolle gab es nur im Film, nie im Buch!

Erinnert ihr euch noch an Nigel, den verrückten Fan von Harry Potter? Der "Griffyndor"-Schüler taucht zum ersten Mal in "Harry Potter und der Feuerkelch" auf und ist außerdem im fünften Teil zu sehen – aber nur im Film! Diese Rolle gab es in den Büchern nämlich nie. Einige Fans vermuten jedoch, dass er wegen seiner kleinen Statur und der Begeisterung zu Harry als "Ersatz" für Colin Creevey und seinen Bruder Dennis diente.