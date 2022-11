"Harry Potter"-Geheimnisse: Das haben Fans bei Daniel Radcliffe nie gesehen!

In "Harry Potter und der Feuerkelch" gibt es eine große Ball-Szene in der fast alle Charaktere tanzen müssen. Doch eine Sache, haben viele Fans sicher übersehen: Harry Potter ist der einzige, der immer nur von der Hüfte aufwärts beim Tanzen gezeigt wird. Aus einem ganz bestimmten Grund: Die Schauspieler*innen hatten für diese Szene drei Wochen Tanzunterricht – bis auf Daniel Radcliffe! Sein Drehplan war mit so vielen anderen Dingen vollgestopft, dass er nicht wirklich viel üben konnte. Da seine Schritte doch noch recht unsicher wirkten, sparte man sich seine Schritte zu filmen. Eigentlich ziemlicher Quatsch, schließlich ließ Harry im Film ziemlich raushängen, dass er auf Tanzen keine Lust hat.