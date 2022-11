"Harry Potter"-Geheimnisse: Schauspieler beinahe gefeuert!

Harry Melling spielt Dudley Dursley den verwöhnten und nervigen Cousin von Harry Potter. So anstrengend seine Rolle auch war, so begeistert waren Fans von der Besetzung, die doch recht gut zu der Beschreibung aus den Büchern passte. Trotzdem wäre der "Harry Potter"-Star beinahe gefeuert worden! Melling verlor zwischen den Filmen "Die Kammer des Schreckens" und "Der Gefangene von Askaban" so viel Gewicht, dass er nicht mehr wirklich auf die etwas korpulentere Beschreibung aus den Büchern passte. Solche Probleme werden oft mit einer Neubesetzung gelöst, doch die Produzenten entschieden sich letztendlich dazu, ihn für die Filme in einen Fat-Suit zu stecken.