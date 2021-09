"Harry Potter": 10 Geheimnisse, die kein Fan kennt!

J.K. Rowling hätte beinahe eine sehr bedeutende Rolle in den "Harry Potter"-Filmen bekommen! Ihr wurde nämlich angeboten Lily Potter zu spielen, die Mutter von Harry Potter, welche wir zum Beispiel in der Szene zu sehen bekommen, in der Harry in den Spiegel Nerhegeb sieht und seinen größten Herzenswunsch sieht. Die Buch-Autorin lehnte die Rolle jedoch ab. Ihre Begründung: Sie sei keine Schauspielerin und "würde es sicher irgendwie vermasseln." Letztendlich wurde Lily Potter dann von Geraldine Somerville gespielt. Dabei ist es gar nicht unüblich, dass sich Autor*innen, Regisseur*innen oder Produzent*innen kleine Rollen in ihren Filmen sichern.