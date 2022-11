"Harry Potter"-Geheimnisse: Diese Szene war nicht gespielt!

Stell dir vor, du läufst zum ersten Mal durch die Türen der Großen Halle in Hogwarts. Das muss ein unbeschreibliches Gefühl sein, oder? Auch im Film ist das Staunen der "Harry Potter"-Stars kaum zu übersehen, aber nicht gespielt! Die Reaktion von Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) auf die Große Halle ist echt! Der Cast hat den Raum nicht gesehen, bevor sie mit den Dreharbeiten dieser Szene begonnen haben. Vermutlich machte genau dieses Geheimnis die Magie in der "Harry Potter"-Szene so besonders und echt.