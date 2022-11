"Harry Potter"-Geheimnisse: Emma Watson wollte die Rolle von Hermine nicht!

"Harry Potter" ohne Emma Watson als "Hermine Granger" ist für dich ein unvorstellbarer Gedanke? Für uns auch, aber beinahe wäre es so gekommen! Emma hatte nämlich eigentlich gar nicht vor, sich für die Rolle zu bewerben. Für die Castings zu "Harry Potter" ist ein Team zu diversen Schulen in England gefahren, um die perfekte Hermine zu finden. Auch an der Schule von Emma Watson gab es ein Casting, doch sie wollte sich gar nicht erst bewerben, obwohl es alle anderen getan haben! Emmas Lehrerin überzeugte sie dann davon, sich zu bewerben und siehe da: Sie war das letzte Mädchen an diesem Tag und ergatterte danach die Rolle von Hermine Granger.