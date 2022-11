"Harry Potter"-Geheimnisse: Die komplizierteste Szene des Films!

Besonders in den zwei Teilen von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" gab es viele Szenen, die sehr kompliziert zum Drehen waren. Was viele Fans sicher noch nicht wussten: Die komplizierteste Szene, zumindest für Darsteller Daniel Radcliffe, war der Moment, an dem sieben Harrys im Zimmer waren. Der "Harry Potter"-Star musste über 90 Takes nur für diese einzige Szene drehen. Dafür ist die aber auch ziemlich lustig geworden! Übrigens muss in solchen Szenen immer auf JEDES Detail geachtet werden, wie zum Beispiel die Positionen und Bewegungen der Menschen, damit es am Ende nicht zu Schnittfehlern kommt.