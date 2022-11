Diese Stars wollten sich nicht küssen Rupert Grint und Emma Watson

„Harry Potter“-Stars Rupert Grint und Emma Watson durften zusammen über 10 Jahre ganze 8 Filme drehen – sie wuchsen also quasi zusammen vor der Kamera auf. Das führte zum einen dazu, dass sich die Leute bei der anstehenden „Harry Potter“-Reunion sicherlich einiges zu erzählen haben werden – zum anderen führte es aber auch dazu, dass alle Kuss-Szenen zwischen den Darsteller*innen weird af wurden! So auch zwischen Grint und Watson. Zum von Fans lang ersehnten Moment, in dem sich die beiden in „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ endlich küssten, hat der Schauspieler folgendes zu sagen: „Ich schaue mir diese Szene nicht an. Ich kenne Emma seit ich 9 Jahre alt war und wir hatten diese Bruder-Schwester-Beziehung miteinander.“ Watson zu küssen sei „sehr surreal“ für den Star gewesen. „Ich erinnere mich daran, wie ihr Gesicht näher und näher kam und ich dachte: ‚Oh mein Gott!‘ Abgesehen davon erinnere ich mich nicht an viel mehr.“ Watson meinte einmal, dass sie sich „auf ihn geworfen“ hätte, damit die Szene möglichst schnell durch war. Daher also der sehr … enthusiastische Kuss zwischen beiden. 😆