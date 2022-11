Diese Stars wollten sich nicht küssen: Kirsten Dunst und Brad Pitt

Es gab eine Zeit, da hätten Menschen getötet für die Gelegenheit, Brad Pitt zu küssen (viele würden auch heute noch einiges dafür tun 😂). Umso erstaunlicher, dass Kirsten Dunst keine guten Erinnerung an den Kuss mit ihrem Co-Star hat – ganz im Gegenteil, sie nannte es sogar „widerlich“. Wenn man dann allerdings bedenkt, dass sie zu der Zeit gerade einmal 11 Jahre alt war – und Pitt bedeutend älter – ,dann ist das Ganze auf einmal nicht mehr so unverständlich! Denn Dunst „durfte“ ihren Co-Star für „Interview mit einem Vampir“ küssen und empfand die Situation als sehr unangenehm. „Jede*r meinte damals immer: ‚Du hast so ein Glück, dass du Brad Pitt küssen durftest!‘, aber ich fand es widerlich“, erinnert sie sich im Interview. „Ich hatte bis ich 16 war dann niemanden mehr geküsst. Ich war wohl eine Spätzünderin.“ Zu der Zeit war Pitt für sie wie ein großer Bruder „und deswegen war es auch irgendwie so, als würde ich meinen Bruder küssen“. Bis heute bleibt sie bei ihrer Aussage, dass sie den Kuss grauenhaft fand. „Ja, es war ekelhaft! Dabei bleibe ich. Es wäre so viel schlimmer gewesen, wenn ich als 11-Jährige gesagt hätte: ‚Ja, das war toll‘, dann wärt ihr doch eher so: ‚Mit diesem Kind stimmt etwas nicht.‘“ Wo sie recht hat …