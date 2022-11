Diese Stars wollten sich nicht küssen: Jake Gyllenhaal und Heath Ledger

Im Fall von den Stars Jake Gyllenhaal und Heath Ledger war es beim Film „Brokeback Mountain“ weniger der Ekel, als vielmehr die Angst davor, richtig hart verprügelt zu werden, weswegen Gyllenhaal keine guten Erinnerungen an seine Zeit am Set hat. 😆 „Heath hat mir fast die Nase gebrochen bei einer Kuss-Szene“, erinnert sich Gyllenhaal. „Er nahm mich und warf mich gegen die Wand und küsste mich. Und dann griff ich ihn und warf ihn gegen die Wand und küsste ihn. Und das taten wir dann Aufnahme für Aufnahme für Aufnahme. Er hat die Sche*ße aus mir herausgeprügelt! Es gab Szenen, in denen wir miteinander kämpften und die taten nicht ansatzweise so weh.“ Was die Schauspieler*innen alles für die Kunst machen … 😁