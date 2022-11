Diese Stars wollten sich nicht küssen: Jennifer Lawrence und jede*r am Set

Jennifer Lawrence gehört zu den absoluten Mega-Stars! Nicht viele können von sich behaupten, sich über die Zusammenarbeit mit Leonardo DiCaprio beschweren zu können und noch immer zu den Hollywood-Sternchen gehören zu dürfen. 😆 Dabei sollte sie tatsächlich ein wenig zurückhaltend sein, was ihre Lästereien über Co-Stars angeht … Denn besagte Co-Stars müssen mit ihr auch einiges durchmachen! Nicht nur können viele Kolleg*innen Lawrence eher so gar nicht leiden – die Gute soll auch eine furchtbare Kuss-Partnerin sein. „Tribute von Panem“-Star Liam Hemsworth verriet einmal im Interview bei The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dass sie ein riesiger Fan von Knoblauch und Thunfisch sei. Eine tödliche Kombination, gerade für etwaige Kuss-Partner*innen! 😂 Lawrence reagierte auf den Vorwurf später sehr witzig: „Es war nie so, dass ich meinte ‚Hey Liam, ich habe gerade mit Absicht Thunfisch und Knoblauch gegessen!‘ Es war eben einfach einmal so, dass ich beides vor einem Kuss gegessen hatte, was ein großer Unterschied dazu ist, es absichtlich gemacht zu haben.“ Würde sie Christian Bale oder Bradley Cooper küssen, würde sie sich „auf jeden Fall die Zähne vorher putzen oder ein Minze-Bonbon schlucken“, so der Star. War ihr bei Hemsworth wohl den Aufwand nicht wert. 😁