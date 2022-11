Diese Stars wollten sich nicht küssen: Leonardo DiCaprio und Kate Winslet

Aus der Serie: Ekel-Alarm: Diese Stars hassten es, sich zu küssen!

In Filmen sehen wir regelmäßig, wie sich unsere Stars leidenschaftlich küssen und oft denken wir: Wow, das kann doch nicht geschauspielert sein, da ist so viel Leidenschaft hinter!

Klar, manche Paare haben sich wirklich am Set kennen- und lieben gelernt. Aber oftmals ist es einfach so: Schauspieler*innen machen ihren Job. Und zum Job gehört eben ab und an mal dazu, dass man sich küsst. Es gibt sogar Fälle, in denen die Stars richtigen Ekel davor hatten, ihren Co-Star zu küssen! Wir haben die witzigsten Fälle für euch, wo genau das der Fall war und wo man eher sagen kann: Wow, die können wirklich gut schauspielern!