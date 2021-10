Dagi Bee: Kaum wiederzuerkennen!

In ihren aktuellen Instagram-Storys teilt Dagi Bee viele private Momente mit ihren Fans.

Dagi Bee hält was sie verspricht

Derzeit ist Dagi Bee mit ihrem Ehemann Eugen, ihrer kleinen Schwester Leni und ihrer Familie bei ihren Großeltern in Polen zu Besuch. Vor Kurzem hat die YouTuberin noch ein Video hochgeladen, in welchem sie über ihre Wünsche und Ziele gesprochen hat. Dort nannte sie bereits den Wunsch, mal wieder bei ihren Großeltern in Polen vorbeizuschauen. Durch die Corona -Pandemie und einige andere Dinge sind Familienbesuche in den vergangenen Monaten etwas zu kurz geraten. Schön, dass es so schnell funktioniert hat, dass Dagi Bee ihren Wunsch umgesetzt bekommt. Sie teilt aktuell supersüße Momente von ihrem Besuch mit ihren Followern auf Instagram & Co. Klöße, Kraut, viel ausgemachtes Essen und Bilder, die die Großeltern von Dagi und Leni eingerahmt haben, werden in den Storys präsentiert. Damals schon die langen blonden Haare und das sympathische Lächeln, doch es hat sich auf jedenfalls so einiges bei dem Style der Unternehmerin geändert. Dagi ist erwachsen geworden und das strahlt sie auch aus. ☺️ Möchtest du die 18-jährige Dagi Bee und eine kleine Leni sehen, dann solltest du sofort auf Dagis Insta gehen. Lange werden die Storys nicht mehr da sein. 😋

Dagi Bee: Das wird sich bald bei ihr ändern

Das nächste Mal, wenn Dagi Bee ihre Großeltern in Polen besucht, wird noch jemand mit am Start sein. Bald, sehr bald, wird Dagi nämlich das erste Mal Mama! Eugen und Dagi haben übrigens schon klare Vorstellungen, in welchem Umfang sie ihren Sohn im Internet zeigen möchten! Der Name ihres bisher ungeborenen Sohnes ist nach wie vor ein Geheimnis. Wir sind gespannt, wann Dagi Bee und Eugen den Namen mit uns allen teilen werden.

