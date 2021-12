Camila Cabello meint es jetzt ernst: Aus und vorbei damit!

Es war eine Menge los

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Musikerin Camila Cabello lässt so einige Dinge sacken. Die 24-Jährige droppte neue Musik wie ihr Song „Don’t Go Yet“, performte bei unterschiedlichsten Shows wie zum Beispiel den MTV VMAs und dem Amazon Music Weihnachtsevent. Außerdem war sie auch das erste Mal auf der MET Gala zu sehen und hatte einige Synchronsprecher-Rollen. Hinzu kommt noch Camillas Hauptrolle in dem neuen Cinderella Film und erst die kürzliche Trennung von Boyfriend Shawn Mendes. Die beiden wirkten stets so sehr verknallt ineinander und es gab sogar Verlobungsgerüchte über Shawn Mendes und Camila Cabello. Für die Shawmila-Fans kam ihre Trennung im November dann mehr als überraschend. Und nun macht Camila Cabello ernst und zieht sich zurück!

Camila Cabello sagt bye, bye!

„Ich werde eine Social-Media-Pause bis zum neuen Jahr einlegen und die kommende Woche nicht aktiv sein“, postete Camila Cabello in ihrer Instagram-Story am Sonntag. Nach einem turbulenten Jahr und zwischen so vielen Feiertagen ist es nur verständlich, sich etwas Zeit für sich und seine Familie zu nehmen. Camilas Pause wird also (zum Glück) nicht von langer Dauer sein! 🤗

