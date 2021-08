Camila Cabello als Cinderella: Kein Happy End mit ihm?

Cinderella: Wie stark wird die Storyline verändert?

Anfangen als Zeichentrickfilm von den Walt-Disney-Studios gibt es mittlerweile schon die ein oder andere Real-Verfilmung des Märchens"Cinderella". Und nun wir die Geschichte rund um Cinderella erneut erzählt. Aber dieses Mal moderner und ganz anders! Die Handlung des Märchens kennen wir alle, aber dieser Film wird etwas ganz Neues. Als die ersten Bilder von "Cinderella" veröffentlicht wurden, sind die Fans vor Freude ausgeflippt! Regisseur Kay Cannon wiederholt nicht die klassische Märchen-Storyline, sondern schafft zusammen mit einer Top-Schauspieler*innen Besetzung ein powervolles und modernes Märchen, wie es das so noch nie gab! In der Hauptrolle der Cinderella werden wir die talentierte Camila Cabello sehen. Spoiler zum Film: Sie arbeitet als Schneiderin und möchte ihren eigenen Weg gehen. Sie möchte keine Prinzessin werden und auch nicht ihr restliches Leben in dem Keller ihrer Stiefmutter versauern. Nein, sie will eine erfolgreiche Designerin werden und der Trailer von "Cinderella" gibt uns die Vibes, dass sie am Ende den Prinzen wirklich korbt und eine Message ala "Ich brauche keinen Prinzen, um glücklich zu sein" versprüht. Doch kann das wirklich sein? Hat Cinderella kein Happy End mit ihm?

So anders wird "Cinderella"

Das wäre dann gefühlt der erste Prinzessinen-Film, der kein Happy End mit einem Prinzen hat! Ist Cinderellas Happy End, dass sie zu sich selbst findet und merkt, dass sie keinen braucht, der sie vervollständigt? Was man dem Trailer entnehmen kann (was definitiv auch anders zum klassischen Märchen ist) ist der trockene Humor an manchen Stellen. Vor allem zwischen Cinderella und der guten Fee. Zum Beispiel fragt die gute Fee Cinderella, ob sie zum Ball gehen möchte. Darauf antwortet sie: „Ja, ich habe gerade geheult und vor zwei Minuten darüber gesungen.“ Die gute Fee schwingt den Zauberstab und steckt Cinderella in einen Hosenanzug mit den Worten: „Du wolltest doch eine Geschäftsfrau werden!“ Eine absolut witzige Stelle mit einem Humor, den wir von Musical-Märchen nicht kennen. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt, wie das persönliche Happy End von der lieben Cinderella aussehen wird. Der Starttermin für "Cinderella" ist der 3. September 2021. Dann wird der Film auf Amazon Prime Video verfügbar sein. 🥰

