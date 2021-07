Camila Cabello: Heimliche Schweinerei – ohne Shawn Mendes!

Heimliche Schweinerei: Camila Cabello und Shawn Mendes posten Furz-TikTok

Es gibt ein paar Dinge, die man in einer Beziehung erst machen kann, wenn man eine bestimmte Grundlage erreicht hat. Auch Camila Cabello und Shawn Mendes kennen das scheinbar! Die beiden haben in einem TikTok mal wieder bewiesen, dass sie zu den lustigsten Paaren Hollywoods gehören. Sie können aber auch ernst: Erst kürzlich teilte Camila geheime Sorgen, die sie wegen Shawn hatte. Jetzt geht es eher um heimliche Schweinereien, die wir ALLE machen, wenn keiner zuguckt: Furzen. In einem TikTok-Video von Camila Cabello sehen wir, wie sie ihren Liebsten Shawn Mendes ganz euphorisch verabschiedet und endlich furzen kann, sobald er aus dem Raum ist. Na, kennt ihr diese Erleichterung? 😂 Zu dem Video schreibt sie: "Diese erste Phase des Datens, wenn du nicht Furzen, kacken oder ein Mensch sein kannst." Damit spricht sie vermutlich vielen Menschen aus der Seele.

Fans feiern Furz-Video von Shawn Mendes und Camila Cabello

In den Kommentaren hagelt es jedenfalls positive Kommentare: "Endlich gibt es Stars, mit denen man sich wirklich identifizieren kann" oder "ich glaube Shawn und Camila haben eine sehr gesunde und schöne Beziehung". Definitiv! Die beiden gehen so offen und ehrlich mit ihrer Liebe um, dass Camila sogar schon Chat-Verläufe mit Shawn Mendes gepostet hat. Für die Musik-Stars gibt es eben kleine Peinlichkeiten oder Tabu-Themen. Am meistens beweisen Camila Cabello und Shawn Mendes mit diesem TikTok-Video jedoch, dass wir uns wegen dieser "Schweinerei" wirklich nicht verrückt machen sollten. Es ist alles menschlich. We mean: Ganz offensichtlich ist es für Shawn und Camila etwas ganz Normales, wenn sie solche Witze machen – also warum sollten wir uns stressen? Schön zu sehen, dass sich die beiden in jeder Lebenslage lieben.

