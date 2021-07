Shawn Mendes: Camila Cabellos geheime Sorgen

Camila Cabello über Shawn Mendes: "Seine Attraktivität schüchtert mich ein!"

Wir haben Camila Cabello noch nie so sehr verstanden, wie jetzt gerade. Die "Don't Go Yet"-Sängerin hat eine Frage beantwortet, die sich vermutlich sehr viele Fans über Jahre gestellt haben: Wie hält man es mit jemandem aus, der SO gutaussehend ist wie Shawn Mendes? Schon in einem früheren Interview haben Camila und Shawn beantwortet, was sie beim ersten Treffen übereinander gedacht haben. In einem Interview für Apple Music zu ihrer neuen Single "Don't Go Yet" hat Camila Cabello jetzt verraten, was schon immer ihre geheime Sorge bei Shawn Mendes war: "Es ist toll, wenn er Dinge macht, die weird und trottelig sind. Das macht ihn ein bisschen weniger einschüchternd, also seine Attraktivität, es macht mich dann weniger nervös." Super süß, dass die Sängerin so ehrlich über diese Gedanken spricht! Auch wenn sie sich gar keine Sorgen darüber machen muss, schließlich ist sie ebenfalls eine Schönheit. Shawn Mendes nimmt Camila so, wie sie ist – und das sind absolute #relationshipgoals!

Camila Cabello spricht offen über ihre geheime Sorge bei Shawn Mendes

Es gibt viele Menschen, die in Beziehungen geheime Sorgen haben. Mit ihrem Interview hat Camila Cabello bewiesen, dass es keine Schande ist, darüber zu sprechen. Genau das macht die beiden sicher auch so close. Auf Instagram sieht man, dass sie beinahe jede Minute miteinander verbringen und immer füreinander da sind - wie ein richtiges Team. "Er hat sich auch total in die Latin-Kultur verliebt", erklärt Camila Cabello weiter, "Er nimmt aktuell sogar Spanisch-Unterricht, um wirklich zu lernen, wie man Spanisch spricht. Ein paar Grundkenntnisse hatte er vorher schon." Richtig süß! Kein Wunder, dass Fans immer wegen neuer Knutschbilder von Shawn und Camila ausrasten. Die beiden passen einfach extrem gut zusammen. Also falls auch ihr einen Crush habt, der*die euch total nervös macht, keine Sorge: Das ist ganz normal und denkt niemals, dass diese Person unerreichbar sei. Das ist ein total veralteter Gedanke. Camila und Shawn beweisen das Gegenteil.

