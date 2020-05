Camila Cabello: Diese Fotos zeigte sie niemandem!

Camila Cabello: Zwangsstörungen und Angstzustände prägten ihr Leben!

Schaut man auf ihr Insta-Profil sieht man nur eins: Eine Frau, die ihr Leben liebt und nicht glücklicher sein könnte. Immer wieder unterhält Camila Cabello ihre Follower mit witzigen Fotos, die zum Beispiel ihr haariges Desaster während der Quarantäne-Zeit zeigen. Doch der Schein trügt: Denn die „Señorita"-Sängerin teilte auf Instagram ganz bewusst nur die schönen Momente in ihrem Leben. Gäbe es Fotos davon, die zeigen, wie sie total verzweifelt im Auto sitzt und weint, würde sie diese niemandem zeigen. Die Social-Media-Plattform sei nicht dafür da, um die schlechten Momente zu teilen. Leute wollen abgelenkt und unterhalten werden. Genau aus diesem Grund hat Camila Cabello ihre Verzweiflung nicht zum Thema gemacht. Für das WSJ Magazin lässt sie jetzt jedoch die Hüllen fallen und schrieb einen Aufsatz über ihren Kampf mit den Zwangsstörungen und Angstzuständen, die sie jahrelang begleitet haben.

Camila Cabello: Diese ehrlichen Worte gehen unter die Haut!

„Wenn ihr euch die Bilder anschaut, die ich im letzten Jahr auf Instagram gepostet habe, werdet ihr Bilder von mir im Studio finden, Bilder die mich kuschelnd mit meinem Hund Eugene zeigen oder aber Videos, in denen ich euch meine Musik vorspiele. Was es jedoch nicht gibt: Fotos, die zeigen, wie ich weinend im Auto sitze und mit meiner Mutter darüber spreche, wie viel Angst ich vor meinen Zwangsstörungen hatte. Wie wir im Hotelzimmer saßen und Bücher über Zwangsstörungen lasen, weil ich super verzweifelt nach einer Lösung gesucht habe. Ich habe etwas erlebt, das sich wie ständige, unerschütterliche, unerbittliche Angst anfühlte, die mein tägliches Leben schmerzhaft schwer machte“, so Camila Cabello. Ihre Geschichte geht unter die Haut und zeigt mal wieder mehr, dass wir nicht immer alles glauben sollten, was wir auf den sozialen Plattformen wie Instagram sehen…

