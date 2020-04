Camila Cabello: Mama musste ran!

Sängerin Camila Cabello überbrückt die derzeitige Quarantäne mit süßen Liebes-Streams mit Shawn Mendes oder entspannten Spaziergägen, über die deshalb alle lachen. Was sie dagegen weniger überbrücken kann, ist ihr süßer Pony, der ja irgendwie auch zu Camilas Markenzeichen geworden ist. Weil allerdings auch Friseure und Stylisten in Quarantäne sitzen, musste sich Mama Cabello an das Heiligtum ihrer Tochter wagen. Der Pony war nämlich inzwischen so lang geworden, dass Camila beinahe nicht mehr sehen könnte. Gut, dass Mama bewaffnet mit Schere und Kamm, bereit war ihre Tochter aus dem haarigen Dilemma zu befreien. Leider verlief die Sache allerdings nicht so wie erhofft.

Camila Cabello: "Macht das nicht zuhause!"

In ihrer Instagram-Story filmte Camila die Versuche ihrer Mama Sinuhe Estrabao Cabello, ihr einen einigermaßen geraden Pony zu zaubern. Denn wie Camila zugab, ist sie selbst nicht so der Profi, wenn es ums Pony schneiden geht und so musste Mama ran. „Mal sehen, wie es ausgeht. Im Moment sehe ich aus wie Snape, aber...", plauderte Camila in die Kamera und verglich sich damit mit Severus Snape aus der Harry-Potter-Filmreihe. Doch so richtig happy war die „Señorita“- Interpretin mit der Arbeit ihrer Mama zunächst nicht, da die weder auf die Form, noch Länge geachtet hatte. Nachdem die beiden den Schnitt jedoch ein bisschen auskorrigiert haben, war auch Camila Cabello einigermaßen zufrieden. Trotzdem warnte die Sängerin ihre Fans: „Macht das nicht zuhause. Heute morgen hat sie mir eine Pediküre gemacht und mein Fuß hat geblutet.“ Aber wie ihre Tochter, nahm es auch Mama Cabello mit Humor: „Ja, das bin ich“, lachte sie in die Kamera. Vielleicht muss ja nächstes Mal dafür Boyfriend Shawn Mendes ran 😅

