Shawn Mendes: Dirty-Talk im Bett macht Camila Cabello Angst!

Die einen träumen von Dirty-Talk mit Shawn Mendes und Camila Cabello hat Angst davor. Ok, das ist ein bisschen übertrieben, wir müssen schon die ganze Story erzählen. Ab heute können wir Camila Cabello als "Cinderella" auf Amazon Prime sehen. Zu diesem besonderen Anlass gibt die Sängerin aktuell sehr viele Interviews. Wie auch in der "The Late Late Show" von James Corden, wo sie über die außergewöhnlichen Schlafgewohnheiten von ihrem Boyfriend Shawn Mendes gesprochen hat. Die beiden gehen sehr offen mit ihrer Beziehung um, Camila hat erst kürzlich verraten, was sie heimlich ohne Shawn macht – wir tun es alle, versprochen! Heute geht es jedoch um etwas, dass nur manche Menschen kennen. Shawn Mendes spricht nämlich im Schlaf. Aber nicht wirres Zeug, sondern Dinge, die eher in Richtung Dirty-Talk gehen. Und genau hier wird es interessant …

Shawn Mendes: Dirty-Talk im Bett

Camila Cabello und Shawn Mendes haben die ganze Pandemie zusammen verbracht. Die beiden hatten viel Zeit zusammen und vor allem die Möglichkeit, ein ganz normales Beziehungsleben zu führen, was die "Seniorita"-Stars näher zueinander gebracht hat. Gegenüber James Corden hat sie auch verraten, dass Shawn Mendes im Schlaf spricht: "Er hat schon immer im Schlaf gesprochen. In der Pandemie ist es jedoch sehr oft passiert, weil wir jede Nacht zusammen ins Bett gegangen sind. Ich bleibe nur immer etwas länger wach als er, weil ich etwas lese, am iPad bin und sowas." An dieser Stelle können wir ehrlich zugeben, dass Camila den Jackpot geknackt hat, wenn es um Quarantäne-Buddys geht – Shawn natürlich auch! Aber es wird lustiger, denn Shawn Mendes redet nicht nur im Schlaf, sondern flirtet mit Camila Cabello in frechem Dirty-Talk – klingt nach spannenden Träumen: "Er ist einer dieser Menschen, die nach nur fünf Minuten, sobald sie ins Bett gehen, mitten im Satz abbrechen und schlafen. Ich habe meistens gelesen oder sowas und er fängt plötzlich einfach an im Schlaf zu sprechen, das hat mir so Angst gemacht, weil er so Sachen sagt wie: 'Baby … das … fühlt … sich … so … gut … an …', und dann schläft er wieder."

Camila Cabello Angst vor Dirty-Talk von Shawn Mendes im Schlaf

Haha, wir können tatsächlich etwas verstehen, dass Camila Cabello den Dirty-Talk von Shawn Mendes im Schlaf etwas gruselig findet, aber es wird sogar noch besser. "Das war übrigens das Erste, das er im Schlaf zu mir gesagt hat. Ich sagte nur: 'Danke? Ich mache nicht wirklich was, aber danke.' Aber er sagt immer so random Sachen wie das. Könnt ihr euch vorstellen, wie jemand seine Augen öffnet, euch anguckt, aber ihr wisst, dass die Person schläft? Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Terror in einem auslöst?" Ein bisschen schon Camila, die offenen Augen haben uns überzeugt … 😅

