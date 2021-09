Kurz nachdem sie mit einem klaren Statement zur Verlobung mit Boyfriend Shawn Mendes aufgeräumt hatte, wollte sich Sängerin und Schauspielerin Camila Cabello eigentlich auf ihren neuen Film „Cinderella“ konzentrieren. Doch zur Premiere des Films kommt der große Schock-Moment: Cabello fällt in Ohnmacht! Fans sind besorgt, leidet der Star doch (wie viele andere in der Branche) unter Panikattacken. War der Druck der letzten Zeit zu viel für die Sängerin? Noch während der Premiere klärt sie die aufgeschreckten Zuschaue*innen auf.

„Tut mir leid, ich bin gerade in Ohnmacht gefallen“

Der Abend sollte ein ganz besonderer für Cabello werden – und wurde es auch, nur aus anderen Gründen, als sie sich sicherlich erhofft hatte! Die Schauspielerin feierte zusammen mit ihren Kolleg*innen die Premiere ihres neuen Films „Cinderella“, in dem sie die titelgebende Figur spielt. Als sie auf der Bühne angekündigt wurde, dauerte es einen Moment, bis die Schauspielerin erschien – und den Grund für ihre Verspätung gleich raushaute: „Tut mir leid, ich bin gerade in Ohnmacht gefallen. Aber nun bin ich wieder da!“ Was folgte, war besorgtes Gemurmel aus den Rängen der Zuschauer*innen. Sicherlich war mehr als eine Person verwundert über die Selbstverständlichkeit, mit der Cabello mit ihrer Ohnmacht umging. Klar, man muss nicht immer aus einer Mücke einen Elefanten machen, aber wie oft fallen Menschen „einfach so“ in Ohnmacht? Doch auch dafür hatte die Darstellerin eine Erklärung parat.

Magenprobleme sollen zur Ohnmacht geführt haben

Sie habe „furchtbare Magenprobleme“ gehabt, erklärt sich die Sängerin und Schauspielerin. Noch Minuten zuvor war sie auf dem roten Teppich zu sehen und wirkte nach außen absolut fit und fröhlich! Immerhin ist „Cinderella“ ihre erste Rolle – und dann auch noch als Hauptdarstellerin. Andererseits: Niemand möchte einen Star sehen, der sich auf dem roten Teppich über Bauchschmerzen beschwert und „herumjammert“ – zumindest könnte man das meinen! Von Stars wird erwartet, dass sie bei öffentlichen Auftritten mit vollem Einsatz am Start sind und bestens gelaunt in die Kamera grinsen. Dabei sollte es viel wichtiger sein, wie es ihnen wirklich geht. Wir sind auf jeden Fall froh, dass es Cabello offenbar wieder gut geht. 🥰

