Shawn Mendes & Camila Cabello: Liebe am Ende

Leute, bereitet euch vor auf ein Tränen-Drama der Extraklasse, denn darauf war wirklich niemand vorbereitet: Camila Cabello und Shawn Mendes haben sich getrennt. Nach über zwei Jahren Liebe und süßen Paar-Postings auf Instagram und TikTok haben die Supersänger einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gesetzt. 😭

„Hallo Leute“, schreibt der kanadische Sänger auf Instagram. “Wir haben uns dazu entschieden unsere Beziehung zu beenden – aber unsere Liebe für einander wird bleiben und ist stärker denn je.“ Auch Camila Cabello postete das gleiche Statement in ihrer Story. Die Community der beiden ist seitdem in Aufruhr und Tränen-Emojis sowie gebrochene Herzen 💔 sind überall zu sehen. Ein großer Schock für viele Fans, denn mit einer Trennung von Camila und Shawn hat aktuell keine*r gerechnet.

Grund für die Trennung

Shawn Mendes und Camila Cabello waren schon zu Anfang ihrer Beziehung sehr verschlossen und haben in den ersten drei Monaten, nachdem sie zusammen gekommen waren, niemandem etwas davon gesagt. Auch jetzt hüllen sie die beiden in Schweigen zum Grund der Trennung. Allerdings wirkt diese Entscheidung einvernehmlich – also von beiden getroffen. Es bleibt abzuwarten, ob Fans mehr darüber erfahren werden.

Das Ex-Paar will nach eigenen Aussagen weiter befreundet bleiben – das waren sie auch schon vor der romantischen Beziehung. Sie kennen sich seit 2014, als Camila noch ein Mitglied der Girl-Band Fifth Harmony war. Schon damals wurden Shawmila (Shawn + Camila) von Fans geshippt.

Bittere Tränen

Das Ende der Liebe kommt – zumindest für die Fans – sehr plötzlich und löst auf den sozialen Medien einen Sturm der Verzweiflung und Tränen aus. Ein Schock für die Millionen Fans der beiden. Denn zuletzt kursierten sogar immer wieder Verlobungsgerüchte. Shawn gab sich diesbezüglich aber immer zurückhaltend: „Wir kennen uns schon so lange und wenn man so jung ist, möchte man auch nicht überstürzen“, so der Sänger zu den Medien Kolleg*innen von Entertainment Weekly, „Aber wenn man diesen einen bestimmten Menschen für sich findet – dann wirst du das spüren!“

Schade, dass das für die beiden nicht der Fall gewesen zu sein scheint.

Mit diesen Worten verkündeten Shawn Mendes und Camila Cabello ihre Trennung auf Instagram Instagram/@shawnmendes

