Shawn Mendes & Camila Cabello: Trennung, weil sie zugenommen hat

Seit sieben Jahren kennen sich die Stars

Schon seit 2014, als sich Camila Cabello und Shawn Mendes im Vorprogramm von Austin Mahones Tournee kennenlernten, spekulierten Fans über eine mögliche Romanze der beiden! Doch erst im Juli 2019, zur Veröffentlichung der gemeinsamen Hitsingle „Señorita“, verkündeten die Popstars dann offiziell ihre Liebesbeziehung.

__________________________________________________________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Ständig müde: 14 Ursachen die schlapp machen – und wie du fitter wirst

DAS solltest du vorm Schlafen NIE essen (du wirst es hassen!)

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

__________________________________________________________

Gemeinsame Schock-Nachricht auf Instagram

Zwei Jahre hielt die scheinbar glückliche Beziehung von Shawmila, bis es dann kürzlich zur Schock-Nachricht kam. Auf Instagram verkündeten sie in einer gemeinsam Story ihr Liebes-Aus: "Hey Leute, wir haben beschlossen, unsere romantische Beziehung zu beenden, aber unsere Liebe füreinander als Menschen ist stärker als je zuvor."

Spekulation: Camilas Gewichtszunahme ist der Grund

Warum es plötzlich zur Trennung kam, das ist unklar! Böse Zungen behaupten Camilas Gewichtszunahme sei der Grund. So jedenfalls ein Fan auf Twitter: "Ich habe das Gefühl, dass Shawn eher ein Ästhet ist. Er mag schöne Auftritte. Und Camila hat das irgendwie verloren. Er hatte schon immer eine Schwäche für Models, was er auch in Interviews zugegeben hat." Ja, Bodyshamer*innen gibt es auch 2021 noch – hassen wir!

Im Juni waren sie noch glücklich verliebt

Doch das können wir kaum glauben! Der Body der ehemaligen Fifth-Harmony-Sängerin sieht nämlich perfekt aus. Und wir sind uns sicher: Der "Treat You Better"-Sänger wird sich von so banalen Äußerlichkeiten nicht beeinflussen lassen.

Ach, und wenn wir schon bei den Gegenargumenten sind: So verliebt, wie die beiden noch im Juni am Strand fotografiert wurden, ist Camilas Körper eher ein Grund zum Bleiben.

Die Sängerin geht regelmäßig ins Gym

Aktuell teilt die 24-Jährigen zwar regelmäßig Bilder vom Gym auf ihrer Instagramseite, doch das ist sicher nur eine Ablenkungsstrategie, um über das Beziehungsaus hinwegzukommen. Denn wie ein Insider in der amerikanischen Nachrichtenquelle E! News bestätigte, habe Shawn die Trennung initiiert – aber sicher nicht wegen ihres Aussehens.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->