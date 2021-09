10 Stars, die froh über ihre Trennung waren

Auch bekannt als „Jenny from the Block“, machen Fans sich ein bisschen über die Sängerin Jenifer López und ihr Dating-Leben lustig. So wird ihr nachgesagt „Infinity Steine“ zu sammeln, eine Anspielung an ihre drei Ehen und die Marvel-Comics. Sie soll bereits mit Diddy, Tommy Mottola und wohl auch Drake zusammen gewesen sein. Fans waren geschockt, wie schnell sie über ihren Ex A-Rod hinweg war, nachdem sie kurz darauf mit ihrem Ex Ben Affleck gesichtet wurde, mit dem sie bis heute wieder eine Beziehung führt.