Diese Stars waren froh über ihre Trennung: Taylor Swift

Taylor Swifts Liebesleben wurde einmal für einen ziemlich sexistischen Joke bei einer Netflix-Serie genutzt. Daraufhin kam es zu einem dicken Shit-Storm, in dem Fans die Sängerin verteidigten, die sich selbst wehrte. Die Sache ist die: Viele Musiker*innen nutzen ihr Liebesleben als Inspiration für ihre Musik. Bei Swift ist es so, dass sie einfach sehr bekannte Ex-Partner um sich sammelt und dadurch besonders genau auf ihre Texte geachtet wird. 😅 So wird die Sängerin trotz aller Trauer über eine zerbrochene Beziehung sicherlich auch ein wenig froh sein: Schließlich ist der nächste Nummer-1-Hit quasi schon geschrieben!

Noch mehr Star-Geschichten? Diese 10 Stars mussten Furchtbares durchleben:

Stars, die Opfer einer Straftat wurden