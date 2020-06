BTS: Ihre krassen Rekorde

BTS zählen zu den erfolgreichsten Boy-Bands überhaupt. Zurecht, denn die Jungs Jin, Jimin, V, Suga, RM, J-Hope und Jungkook haben nicht nur tausende Fans (die sogenannte ARMY), sondern stellen auch regelmäßig krasse Rekorde auf.Ihr aktuelles Album „Map of the Soul: 7“ wurde noch vor der Veröffentlichung millionenfach verkauft und ihr Musikvideo zu „DNA“ knackte gerade erst die Milliarden-Marke an Klicks auf YouTube. Damit nicht genug: Erst vor kurzem spielte BTS das größte Konzert aller Zeiten: Über 756.000 Fans in über 100 Ländern verfolgten das Musik-Event "BANG BANG CON: The Live“-Experience, das wegen der Corona-Pandemie online stattfinden musste.

Jungkook verteidigt Like-Rekord

Erst vor kurzem knackte BTS-Bandmitglied Jungkook den Twitter-Rekord: 5 Tweets mit über 2 Millionen Likes! Das sind sogar mehr als Ex-US-Präsident Barack Obama hatte. Das Video zu "Never Not" war sogar der schnellste Tweet eines koreanischen Künstlers, der 2 Millionen Likes erzielte. Jetzt bricht das BTS-Mitglied seinen eigenen Twitter-Rekord: Der Tweet "Working hard to exercise! Our ARMYs! Let’s exercise and take care of our health!” (Wir arbeiten hart, um zu trainieren! Unsere ARMY! Lasst uns trainieren und uns um unsere Gesundheit kümmern!) wurde 2 Millionen mal gelikt und macht Jungkook damit erneut zum Twitter-King. Ganze 7 Tweets, die die 2 Millionen-Marke geknackt haben, hat er abgesetzt. Wow! Die Army freut's, ein Fan schrieb etwa unter den Tweet "So machen es Könige....:)", ein anderer kommentierte "Jungkook ist der BESTE. Unter anderem zählt zu den erfolgreichen Tweets übrigens auch das coole Tanz-Video von BTS-Star Jungkook zu Billie Eilish's Song "Bad Guy" 😍 Kein Wunder, dass der BTS-Boy so viele Likes absahnt, schließlich ist er das beliebteste Mitglied der BTS-Boyband! Und damit nicht genug: Der Sänger und Songwriter ist zurzeit das meistgesuchte, männliche K-Pop-Idol auf Google, YouTube und Tumblr! Wir warten schon gespannt auf den nächsten Rekord. Der dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn Jungkooks Tweet zu "Never Not" erreicht bald die 3 Millionen-Likes-Marke. Er ist dann das erste K-Pop-Idol, das diesen Meilenstein erreicht 😱

