BTS: Eine Million Dollar für die "Black Lives Matter"-Bewegung

Nach dem schrecklichen Mord an George Floyd durch einen Polizisten machten sich viele Stars in der #BlackLivesMatter-Bewegung stark. Sie setzten ein Zeichen, und zeigten, dass sie hinter der Black Community stehen und die Augen vor Rassismus nicht verschließen. Auch BTS machten sich gegen die Diskriminierung stark und gaben auf Twitter ein klares Statement für die Black Community. Diese Message unterstrichen sie jetzt gemeinsam mit ihrer Agentur „Bis Hit Entertainment“ indem sie eine Million Dollar (885.857 Euro) an die „Black Lives Matter“-Bewegung spendeten. Damit zeigen sie einmal mehr, dass sie keinerlei rassistisches Verhalten tolerieren!

I love them, I trust them! And m not turning my back on them ever! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/rkFOF8Uzoe — ₛₕᵢᵥₐ⁷ (@seokjinhome) June 1, 2020

BTS: Fan Community ist extrem!

Das Krasseste daran? Auch die Fan-Gemeinde von BTS hat sich zusammengetan und eine weitere Million Dollar gespendet. 😱 Innerhalb von nur 24 Stunden spendeten über 34.000 Anhänger der BTS-Army verschiedene Summen für die Black Lives Matter-Bewegung. So kamen insgesamt bisher über eine Million Dollar zusammen. Heftig! Das finden auch die Sprecher der „One In An Army“. In einer Presseerklärung danken sie allen Fans: „Um die ARMY über den Gesamtbetrag auf dem Laufenden zu halten, haben wir unserer Spenden – und Webseite einen mit einem Ziel-Tracker versehen. Wie haben bisher schon viele große Projekte durchgeführt, aber die Unterstützung für dieses Projekt ist überwältigend“. Wow, was eine Community-Love!

.@BTS_twt fans match BTS' one million dollar donation to Black Lives Matter.



You can download our release here : https://t.co/nbRz6BnYzh#BlackLivesMatter#ARMYMatchedAMillion#2MforBLM pic.twitter.com/kpKia6mBMq — One in an ARMY⁷ Charity Project 💜 (@OneInAnARMY) June 8, 2020

