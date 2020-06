BTS: Jungkook veröffentlich die Ballade “Still With You”

Es wurde schon länger gemunkelt, dass bei der BTS "Festa 2020" eine Überraschung auf die Fans wartet, die den Titel "Still with you" trägt. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet: Es ist Jungkooks erstes Solo-Projekt. Der Musiker gab am Donnerstag bekannt, dass er einen Song mit diesem Titel auf SoundCloud veröffentlicht hat. Gleichzeitig bedankte er sich bei der ARMY, wie die Anhänger der Band genannt werden.

BTS: “Festa 2019” hatte eine ähnliche Überraschung parat

Eine neue Tradition der Band? Am gleichen Tag vor einem Jahr hatte Jin im Rahmen von "Festa 2019" seinen ersten Solo-Song, die herzzerreißende Ballade „Tonight", veröffentlicht. Mit “Festa” zelebriert BTS alljährlich im Juni zwei Wochen lang die Gründung der K-Pop-Band am 13. Juni 2013 und feiert damit gleichzeitig ihre Fans, die sie täglich mit kleinen Geschenken wie privaten Familienfotos, Behind-the-Scenes-Clips und eben neuer Musik überraschen.