Bereits in drei Tagen startet die FESTA 2020

Bereits gestern veröffentlichten BTS einen kleinen Teaser zur „FESTA 2020“ auf ihrem Instagram-Account. Schon am 1. Juni, also in weniger als drei Tagen, ist es bereits soweit. Und in diesem Jahr können die Fans ihre Extra-Portion BTS mehr brauchen, als je zuvor. Es weiß bis jetzt ja immer noch niemand, wann die ARMY ihre Jungs ENDLICH wieder live sehen kann. Die stecken nach dem Online-Konzert Konzert „Bang Bang Con“ immerhin noch mehr in einer Fan-Depression.

Dieses geheime Projekt wartet auf die ARMY

Wie BTS selbst bekannt gaben, startet am 1. Juni die „Eröffnungszeremonie“. Ganze 13 Tage lang gibt es dann die volle Ladung BTS. Am 13. Juni feiert die K-Pop Gruppe auch ihren 7. Jahrestag. Ein ganz besonderes Ereignis also! Wie es während der FESTA üblich ist, gibt es spezielle „Familienportraits“, Videos mit Choreographien der Gruppe und haufenweise Fotosammlungen. Außerdem wartet noch ein unbekanntes Projekt mit dem Namen „Still With You“ auf die ARMY. Viele vermuten hier bereits einen neuen Song, da mindestens ein Mitglied während der FESTA traditionell ein neues Lied dropt. Letztes Jahr war es Jins herzzerreißender Song „Tonight“.

