Niemand hat so viele Like wie BTS-Star Jungkook

Unfassbar, BTS-Member Jungkook hat auf Twitter etwas geschafft, das noch keiner jemals erreicht hat. Erst vor Kurzem zog er mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gleich, und teilte sich den Weltrekord über die meisten Twitter-Posts (jeweils drei Stück) mit über 2 Millionen Likes. Jetzt hat er ihn aber geschlagen, denn nun sind es bereits fünf Posts auf dem Twitter-Account der K-Pop-Band, die die 2 Millionen-Marke überschritten haben. Dazu gehören unter anderem das legendäre Tanzvideo von BTS-Mitglied Jungkook zu Billie Eilish's Song "Bad Guy" sowie seine Performance zu Lauv's "Never Not".

Jungkook verteidigt Google- und YouTube-Rekord

Schon im letzten Jahr kam raus, dass Jungkook von BTS auf Google und YouTube am beliebtesten unter den K-Pop-Stars ist. Im ersten Viertel von 2020 konnte er diesen Rekord weiterhin halten. Niemand aus dem südkoreanischen Musik-Business wird auf Google oder YouTube so oft gesucht, wie der Jüngste von BTS. Seine Fans zeigen damit, wie sehr sie hinter ihrem Idol stehen und freuen sich in den Kommentaren auf Twitter mit ihm. So schreiben sie zum Beispiel: "Eine lebende Legende" oder "Der König der Social Media". Mega!

A living LEGEND 😌🔥 pic.twitter.com/2iTD92n0Pg — Emily₇| 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐊𝐎𝐎𝐊 𝐄𝐃𝐈𝐓𝐒 (@euphoritime) May 14, 2020

King Of Social Media 😎 pic.twitter.com/fuSZ1EwVGp — YOUR EYES TELL JJK1 😘😘 (@GoldenbunnyJk97) May 14, 2020

