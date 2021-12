Britney Spears: Jaa, es gibt Familiennachwuchs!

Britney teasert Baby an

Seit Britney Spears ihre Vormundschaft endlich losgeworden ist, kann sich die Pop-Ikone als freier Mensch austoben – was bereits zum ein oder anderen Ausraster auf Instagram geführt hat.

Die Sängerin berichtet nun sehr offen und ehrlich aus ihrem Leben! Und neben schönen Einblicken gehören auch weniger erfreuliche Posts, wie kürzlich ihre Schock-Diät, zu den täglichen Überraschungen, die Fans auf ihrer Insta-Seite erwarten. Nun hat der Star einen ganz besonderen Post veröffentlicht, auf dem sie zu sehen ist, wie sie (mit dem Rücken zur Kamera) so tut, als würde sie etwas wiegen … etwa ein Baby?! In der Caption heißt es: „Ein neues Mitglied für die Familie. 😲 Rate, ob es ein Junge oder Mädchen wird 🤗🎀 … danke nochmal Baby @samasghari !!!!“ Der Dank geht übrigens an Sam Asghari, den Verlobten von Spears. Was hat das alles zu bedeuten?!

Fans rasten aus

Fans können es kaum fassen und spammen den Post mit Aussagen zu, wie „OMGGG DU BIST SCHWANGER“ und „Baby, one more time?“ als Anspielung auf ihren Hit „Baby One More Time“. Andere sind nicht ganz sicher, ob es sich hierbei nicht doch um einen Scherz handelt – oder ob der Familienzuwachs nicht eher anderer Natur ist. „Bitte sag mir, es ist eine Katze, die du haben wolltest!“, schreibt ein ganz aufgelöster Fan. Andere denken, es wird ein kleiner Welpe sein, der im Hause Spears einzieht. Eine Person hofft sogar auf ein Baby-Schwein – wir ehrlich gesagt auch! 💖🥺🐽 Es ist kein Geheimnis, dass Spears sich vorstellen könne, noch einmal ein Kind zu bekommen. Wir müssen uns wohl noch ein wenig gedulden, bis sie mit der ganzen Wahrheit rausrückt!

