Britney Spears: So verlor sie Millionen in kurzer Zeit

#FreedBritney ist der Hashtag auf den so viele Fans von Pop-Idol Britney Spears gewartet haben – sie selbst wohl am allermeisten. Seit ihrem Vormundschafts-Gewinn eskaliert die Musikerin gewaltig!

Kollegin Christina Aguilera und sie gehörten damals und heute zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Bis heute verdienen die beiden mit ihren Songs und ihrem Namen unfassbar viel Geld! Gerade Aguilera hat sich neben der Musik auch im Filmgeschäft einen Namen gemacht, spielte im Indie-Film „Jewels“ erst 2018 die Hauptrolle und war eine Zeitlang auch in der Jury der amerikanischen Version von „The Voice“ vertreten. Lange Zeit standen die beiden in direkter Konkurrenz um den Thron der Pop-Königin – doch wer hat das Rennen am Ende (zumindest finanziell) gewonnen?

Aguilera ist reicher als Spears

Tatsächlich wird das Vermögen von Aguilera auf sage und schreibe 141 Millionen Euro geschätzt – eine mehr als beachtliche Summe! Die hat sich die Sängerin und Schauspielerin mit harter Arbeit verdient, die weit über eine reine Musikkarriere hinausgeht. Tatsächlich besitzt sie dadurch geschätzt fast 100 Millionen Euro mehr als Kollegin Spears. Deren Vermögen wird nämlich aktuell auf ca. 53 Millionen geschätzt. Klingt nach ganz schön wenig im Vergleich, oder? Tatsächlich sah das Konto der Ikone vor einiger Zeit sehr viel besser aus – es gab eine Zeit, da wurde ihr Vermögen auf 190 Millionen Euro geschätzt! Ihre Vormundschaft wird als Grund geschätzt, der Spears in kurzer Zeit Millionen kostete. Schließlich war ihr Vermögen 13 Jahre lang nicht einmal in ihrer Hand, sondern in der ihres Vaters, Jamie Spears, und vieler anderer Verantwortlichen, die ihr Geld „verwalteten“. Es wird sich zeigen, ob Spears sich finanziell wieder „erholen“ kann, nun, da sie wieder die volle Kontrolle über ihr Leben und ihr Vermögen zurückerlangt hat.

