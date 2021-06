Kaum jemand konnte wohl ahnen, dass es so schlimm um die Sängerin und Superstar Britney Spears steht! Zum ersten Mal sprach sie vor Gericht über die krassen Verbote, die ihr durch die Vormundschaft auferlegt wurden. Ihr Ziel: Endlich frei sein! Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Vater, die nicht nur die Fans weltweilt entsetzen.

„Ich bin so wütend und weine jeden Tag“

Per Videobotschaft zeigte Spears dem Gericht auf, wie sehr sie unter der Vormundschaft ihres Vaters, Jamie Spears, leidet. So sei es ihr nicht „erlaubt“ gewesen, ihren Freund Sam Asghari zu heiraten, geschweige denn Kinder mit ihm zu bekommen. „Ich habe im Moment eine Spirale in meinem Körper, wodurch ich kein Kind bekommen kann und meine Vormünder lassen mich nicht zum Arzt gehen, um sie herauszunehmen“, so Spears in ihrem Video. „Ich möchte nur mein Leben zurück“, sagt der Star in der emotionalen Botschaft. „Ich verdiene es, ein Leben zu haben. Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, ich verdiene zwei oder drei Jahre Pause.“ Die Richterin Brenda Penny dankte Spears für ihre „mutigen Worte“, eine richterliche Entscheidung steht allerdings aus. Es ist davon auszugehen, dass ein langer Prozess notwendig sein wird, um eine Entscheidung über das Ende ihrer Vormundschaft treffen zu können.

Fans sind entsetzt

Vor dem Gerichtsgebäude haben sich Fans der #FreeBritney-Bewegung versammelt und reagierten geschockt auf die Details der Vormundschaft, die bisher niemanden bekannt gewesen waren. „Alles, was sie gesagt hat, war absolut herzzerreißend und viel schlimmer als ich selbst erwartet hätte“, sagt ein Fan gegenüber der BBC, „aber ich bin so dankbar, dass die Wahrheit nun bekannt ist und nicht länger bestritten werden kann.“ Spears Vater sei von den Anschuldigungen gegen ihn entsetzt gewesen, so sein Anwalt: „Es tut ihm weh zu hören, dass seine Tochter so sehr leidet. Mr. Spears liebt seine Tochter und vermisst sie sehr.“ Wie die New York Times berichtet, versucht Britney schon seit 7 Jahren, sich aus der Vormundschaft zu befreien.

