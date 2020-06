Britney Spears und Beyoncé: Der Streit zwischen ihren Fans eskaliert

Sowohl Britney Spears als auch Beyoncé gehören zu den erfolgreichsten Girls auf Spotify. Die beiden Sängerinnen sind bekannt für ihre Girl-Power-Hymnen und haben eine riesige Fangemeinde. Außerdem stehen sie auf der Liste der bestbezahltesten Frauen im Musikgeschäft. Auf Instagram lassen sie ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben und posten regelmäßig private Pics aus ihrem Leben. Doch mit ihrem letzten Post auf der Foto-Plattform sorgte Britney für einen Mega-Zoff. Auf dem Bild ist die Illustration einer Biene zu sehen, die eine Krone trägt. Dazu schrieb die Sängerin "An all meine Fans, die mich Queen B nennen...". Ein Post, der einen regelrechten Shit-Storm unter Britneys Pic auslöste. Der Grund: Beyoncé würde den Titel "Queen B" tragen und sonst niemand – das zumindest schrieben ihre Fans, die sich auch "Beyhive" nennen, unter das Bild. Britney Spears Freund Sam Asghari verteidigte seine Freundin und kommentierte, dass Britney die "Queen of B's" wäre. (Übrigens nicht das erste Mal, dass er sich so süß um seine Liebste kümmert. Als sie sich Britney Spears im Februar den Fuß gebrochen hat, pflegte er sie gesund.) Doch Beyoncés Fans lassen das nicht auf sich sitzen: "Beyoncé ist die einzige Queen B, die wir anerkennen", schrieb einer auf Sams Kommentar. Eine Einigung? Nicht in Sicht.

Britney Spears und Beyoncé: Wer ist denn nun DIE Queen B?

Fairerweise muss man sagen, dass Britney Spears schon seit Anfang ihrer Karriere "Queen B" genannt wird, irgendwann haben Beyoncés Fans die Bezeichnung für die "Halo"-Sängerin übernommen. Und: Britney hat Beyoncé sogar zu ihrem Erfolg verholfen, denn sie war damals mit "Destinys Child" im Vorprogramm von Britney. Beyoncé hat Britney also einiges zu verdanken und obwohl sich die Fans der beiden Sängerinnen unter Britneys Post in zwei Lager teilen, sind Britney und Beyoncé dicke Freundinnen! Ihnen dürfte es also herzlich egal sein, wer den Titel "Queen B" rechtmäßig tragen darf und wer nicht. Denn: Auf der Welt ist sicherlich genug Platz für zwei "Queen Bs"! 👸🏽👸🏽

