Auch ein Tanz-Profi wie Britney Spears verletzt sich

Dass Britney Spears das Tanzen im Blut liegt, beweist die Pop-Prinzessin schon seit Anfang ihrer Karriere. Keine Tanzeinlage scheint zu kompliziert und keine Tanzshow zu anstrengend für die zweifache Mutter. Auch in ihrem Video zu „Womanizer“, Britneys zehn Jahre alter Song, der gerade Stars wie Shawn Mendes, Billie Eilish oder Dua Lipa aus den englischen YouTube-Charts verdrängt, legt sie eine beeindruckende Choreografie hin. Doch ihr Talent alleine schützt auch eine Dancing-Queen wie Britney nicht vor dem ein oder anderen Tanzunfall. Mit einem süßen Pärchen-Pic, das Britneys Boyfriend Sam Asghari gestern auf seinem Instagram-Account teilte, erklärte der 26-Jährige Sportler, was mit seiner Liebsten passiert ist: „Meine Löwin hat sich ihren Mittelfußknochen gebrochen, während sie das machte, was sie am meisten liebt: Tanzen. Ich wünsche ihr gute Besserung, damit sie schnell wieder springen, rennen und richtig abtanzen kann!“

Britney Spears: Boyfriend Sam Asghari macht sie #stronger

Britney Spears scheint es den Umständen entsprechend jetzt schon wieder richtig gut zu gehen. Auf dem gemeinsamen Foto, mit süßem Katzen-Filter, streckt die Pop-Diva sogar frech die Zunge heraus, während Sam neben ihr in die Kamera grinst. Kein Wunder, dass es der Sängerin schon viiiiiel besser geht. Ihr Boyfriend Sam Asghari hat sich nämlich etwas ganz Süßes einfallen lassen, um seine Liebste schnell wieder auf die Beine zu bekommen: Auf ihren Gipsfuß schrieb er ganz groß das Wort STRONGER und teilt seinen Followern mit: „Wenn du dir etwas brichst, dann heilt es tendenziell schneller, besonders, wenn du mein Mädchen bist!“ Auch am Ende seines Posts setzte der 12 Jahre jüngere Sam den Hashtag #stronger. Sweeeet 😍 Bei so viel süßem Support von ihrem Sam, ist es also kein Wunder, dass Britney Spears sogar schon wieder zum Rumalbern aufgelegt ist. Wir wünschen ihr trotzdem weiterhin gute Besserung! Stay #strong, Britney! 💪

