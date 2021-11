Britney Spears: Jetzt lässt ihre Mutter die Bombe platzen

Britney Spears' Mutter fordert eine enorme Summe Geld von ihrer Tochter

Britney Spears ist endlich wieder frei, doch ihre Familie scheint das nicht ganz so einzusehen. Die #FreeBritney-Bewegung wurde von vielen Stars und Fans supportet. Vor allem, nachdem Britney Spears ihr Schweigen gebrochen und verraten hat, wie krass ihr Leid wirklich ist.

13 Jahre war die Sängerin in der Vormundschaft gefangen, bis ihr Vater vor wenigen Wochen freiwillig aus der Vormundschaft zurückgetreten ist. Britneys Kampf hat sich gelohnt. Doch so ganz lassen ihre Eltern sie nicht in Ruhe. Mutter Lynne Spears lässt jetzt nämlich die Bombe platzen und fordert Geld von ihrer Tochter. Stolze 650.000 Dollar (ca. 560.000 Euro) will sie, um Kosten für Anwälte zu bezahlen, die sie 2019 engagiert hätte, um ihre Tochter aus der Vormundschaft zu befreien. Eigentlich müsste man meinen, dass eine Mutter das gerne für ihre Tochter macht …

Britney Spears: Streit mit Mutter Lynne Spears eskaliert

Am 1. November sollen die Gerichtsdokumente in Los Angeles eingegangen sein. Die Anwälte sollen Britney Spears das Leben in der Vormundschaft leichter gemacht haben, deshalb fordert Mutter Lynne Spears jetzt Geld von ihrer Tochter.

Der Haussegen hängt bei der Spears Familie wohl mächtig schief und diese ganze Forderung ist auch ziemlich frech, wenn man bedenkt, welche Vorwürfe Britney Spears erst kürzlich auf Instagram geäußert hat (der Post ist mittlerweile gelöscht). "Mein Vater hat die Vormundschaft zwar vor 13 Jahren begonnen, aber die meisten wissen nicht, dass ihn meine Mutter auf die Idee gebracht hat", schrieb Britney Spears und fügte noch hinzu, dass ihr Vater zu dumm für sowas sei. In dem Post wurde außerdem ziemlich deutlich, dass ihre Mutter immer nur so getan habe, als sei sie besorgt. Darauf hat die Sängerin keine Lust. Die Geschichte wird sicher noch ein langes und böses Nachspiel haben …

